8. März 1978 Per Anhalter durch die Galaxis auf BBC

Was sollten Sie stets am Mann haben als Weltreisender oder als Reisender zwischen den Welten? Ein Handtuch und das Handbuch. Auf dem Umschlag blinken hell, freundlich und Reiseangst reduzierend die Worte „Don´t panic“.

"Keine Panik" - das macht Sinn, denn man könnte schon Angst bekommen, wenn man sich einlässt auf so eine Tour "Per Anhalter durch die Galaxis". Oder sich unfreiwillig einlassen muss, wie Arthur Dent im gleichnamigen Kult-Hörspiel.

Umgehungsstraße durchführen wird. Arthurs Rettung: Sein Freund Ford Prefect. Ford ist nämlich nicht, wie Arthur zunächst denkt, halt auch irgendein Durchschnittsengländer. Ford stammt in Wirklichkeit von einem kleinen Planeten in der Nähe von Beteigeuze und ist als freier Mitarbeiter unterwegs auf Recherche für die Redaktion eines - genau dieses - intergalaktischen Reiseführers:

Keine Panik!

"Don´t panic" - ergo schmuggeln sich Ford und Arthur als blinde Passagiere an Bord eines Raumkreuzers, entkommen in letzter Sekunde dem Exodus der Erde, und

bekommen jede Menge Abenteuer im All. Bald schon mit von der interstellaren Partie: Der zweiköpfige Zaphod Beeblebrox - Exhippie, Lebemann, zeitweise Präsident des intergalaktischen Imperiums und Erfinder des "Pangalaktischen Donnergurglers", eines Drinks, der in etwa das alkoholische Gegenstück zu einem Raubüberfall darstellt. Quasi "Der Knaller seit dem Urknall". Auch dabei: Tricia McMillan, kurz Trillian,

Raumschiffpilotin mit Doktortiteln in Astrophysik und Mathematik. Und wohl die einzige Frau in den unendlichen Weiten des Weltraums, die Marvin, den depressiven Roboter, aufmuntern kann. Er leidet sehr und oft… "mal wieder diese grässlichen Schmerzen in allen Dioden hier unten an der linken Seite"...

Weite Wege in unendlichen Welten

Schriftsteller Douglas Adams. Am 8. März 1978 strahlt BBC 4 in London die erste Folge des Hörspiels "The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy" aus. Später entstehen aus der Funkproduktion Romane, Filme und sogar ein Musical.