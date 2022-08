8. August 1884 Der Papierfilm wird patentiert

Film zum Rollen

Das hat erst gut vierzig Jahre später George Eastman in Rochester im Staat New York in die Wege geleitet. Schon mit 14 musste er seine Familie ernähren, das schult den Blick fürs Wesentliche: Geld. Nie gab er alles aus, sondern sparte auch noch - genug, um dann mit 26 Jahren seine erste Firma zu gründen, die fotografische Glasplatten verkaufte. Mit denen war das Fotografieren immer noch äußerst umständlich, aber Eastman war sicher: Das wird sich bald ändern. Er bekam mit, dass ein gewisser William Walker mit einem lichtempfindlichen Papier experimentierte, das viel besser war als das von Steinheil und Kobell. Walker war es auch gelungen, dieses Papier aufzurollen, damit mehrere Aufnahmen hintereinander darauf passen. Genau das war die Innovation, auf die George Eastman gewartet hatte. Er zahlte Walker die damals sagenhafte Summe von 40.000 Dollar. Dafür durfte er am 8. August 1884 mit ihm gemeinsam ein Patent für einen Papierfilm zum Aufrollen einreichen.

Kodak

Damit war Eastmans Geschäftssinn noch nicht erschöpft.

Zum Film entwarf er eine passende Kamera, und vor allem bot er auch gleich einen Entwicklungsservice an unter dem Motto "You press the button, we do the rest". In Geschäften, die bald in vielen Ländern eröffnet wurden, konnte man die Kamera nach 100 Aufnahmen abgeben, bekam wenig später die fertigen Fotos, und - nicht zu vergessen: auch gleich einen frischen Film in der Kamera. Eine perfekte Marketingstrategie, zu der auch die einprägsame Firmenbezeichnung "Kodak" gehörte: ein Kunstwort, das Eastman wählte, weil es weltweit gut auszusprechen ist.