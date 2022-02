28. Februar 1809 TitNation Building weißblau: Die bayerische Einheitsmaß eint das Königreich

Ihr sollt nicht ungleich handeln mit Elle, Gewicht und Maß. Rechte Waage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Kannen sollen bei euch sein! So will es der HERR, so hat es Mose verkündet, damit von Anfang an eine Ordnung ist im Verheißenen Land. Und kein so ein Ramasuri wie 1806 in Bayern, wo sich in punkto rechte Waage, rechtes Gewicht und rechtes Maß keiner mehr auskennt.