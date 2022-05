2. April 1807 Münchner Viktualienmarkt beschlossen

Ein schwarzer Hahn mitten auf dem Altar, während der heiligen Messe! Das ging entschieden zu weit. Der Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche in München hatte gleich geahnt, dass der 2. Mai 1807 nichts Gutes bringen würde. Bis zu diesem 2. Mai 1807 wurde alles Frische, Essbare aus den Ställen und von den Feldern der Umgebung auf dem Marienplatz verkauft. Der hieß damals noch Schrannenplatz. Jahrhundertelang war der Schrannenplatz gut genug als Marktplatz, als Hinrichtungsstätte, Versammlungsort - alles in einem. Doch nun platzte er aus allen Nähten.

So eng woll ma nimma zam!

All die Bauern mit ihren Karren voller Kartoffeln, Rüben und Krautköpfen. Und erst die Kornkäufel, die Getreidehändler, die den Weizen und Roggen in Bergen aufschütten ließen. Bis hinunter ins Tal hatten sich die Händler ausgebreitet, auch an der Kirchenmauer entlang. Deshalb verfügte seine Majestät, König Max der Erste Josef, dass ein Teil des Viktualienmarktes künftig im Spitalhof gleich hinter der Heilig-Geist-Kirche stattfinden solle.