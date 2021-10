21. Oktober 1997 Mercedes A-Klasse versagt beim Elchtest

Ein Elch war gar nicht schuld. Er war nicht mal beteiligt. Die Mercedes A-Klasse purzelte von ganz allein aus der Kurve. Bei einem Routinetest in Schweden. Und brachte den Weltkonzern ins Schlingern.

Es ist der 21. Oktober 1997: Auf einem abgesperrten Gelände in der Nähe von Stockholm sind Fahrzeug-Tester auf der Suche nach dem "Auto des Jahres". Mercedes kann die Auszeichnung gut gebrauchen - gerade ist die A-Klasse auf den Markt gekommen. Mit dem rundlichen Mini-Star will man in die Kompaktklasse vorstoßen. Der frontgetriebene Newcomer verspricht Erstklassiges. Die ersten 100.000 Fahrzeuge sind bereits ausgeliefert.