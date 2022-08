10. August 1920 Erste Blues-Aufnahme einer schwarzen Künstlerin

Die Geschichte einer Frau, die unter einem Mann zu leiden hat, ist vermutlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Klassiker oft Einzug gehalten hat in Literatur, Malerei, Musik und Theater. Und weil Klassiker bekanntlich nicht altern, kann man die Mann-Frau-Geschichte immer wieder auf Bühne und Leinwand bringen. Oder auf eine Schallplatte, wie am 10. August 1920. An jenem Dienstag nahm die damals 29-jährige afroamerikanische Künstlerin Mamie Smith den "Crazy Blues" auf. In unnachahmlicher Weise brachte die Jazz- und Blues-erfahrene Vaudeville-Sängerin das weibliche Leiden am Manne zum Ausdruck. Schon die ersten Zeilen des Songs klangen Herz zerreißend. "I can't sleep at night/ I can't eat a bite/ 'Cause the man I love/ He don't treat me right."