20. Januar 1907 Letzte Seite von "Willie Winkies World" erscheint

Kreaturen dieser Art bevölkern "Wee Willie Winkies World", eine Bildergeschichte aus der Feder des Malers Lyonel Feininger. Der Nilpferdgreif ist eine Felsformation und der Pumpenherr eine durchschnittliche Schwengelpumpe, um das Jahr 1906 noch häufig in Gebrauch. Doch bei Feininger haben alle Dinge, die natürlichen und die gemachten, ein Gesicht, einen Charakter, eine Seele, so wie Menschen.

Beseelte Dinge

Sollen Comics sein?

Comics waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA noch ein ganz neues Medium und sehr beliebt beim Publikum. Die Redaktionen, die sie ins Blatt hoben, konnten ihre Auflage rasant steigern. Das brachte anspruchsvolle Zeitungen wie die "Chicago Tribune" in eine Zwickmühle.

Also entschloss man sich bei der "Chicago Tribune" zu einem Experiment mit künstlerisch hochwertigen, anspruchsvollen Comics. Man setzte auf die Mitarbeit deutscher Künstler, denen traute man mehr Tiefsinn zu, und in Chicago lebten viele Deutschstämmige.

Da es in Deutschland noch keine Comics gab, entwickelte Feininger seinen eigenen Stil, zunächst mit der Serie „The Kin-der-Kids“. Das ist ein vielschichtiger surrealistischer Bilderspaß, der allerdings den Geschmack des amerikanischen Publikums nicht wirklich traf. Die Folgeserie „Wee Willie Winkles World“ ist übersichtlicher: Ein kleiner Junge lebt nahezu allein in einer Welt, in der die Dinge seine engsten Gefährten sind. Immerzu ist dieser Junge im Bann der tausend Gesichter seiner Umgebung, so wie der Künstler selbst, der in diesen Bildern wie später in seinen Gemälden unser Weltverhältnis verzaubert.