25. März 1932 Johnny Weissmüller wird Tarzan

Wie verzweifelt muss der Regisseur gewesen sein? Für die Hauptrolle in seinem Film inserierte er in einem Fachblatt:

Nackter Mann gesucht

Der Dschungel-Athlet

Weissmüller war damals 27, fünffacher Schwimm-Olympiasieger, weltbekannt und: Er sah umwerfend aus. Wie ein Athlet aus der griechischen Antike. Dabei war er ein Donauschwabe und noch als Kleinkind mit seinen Eltern in die USA eingewandert. Seine aktive Schwimmerkarriere hatte Weissmüller beendet. Er hielt seinen Körper vor allem für Bademoden-Werbekampagnen in Form. Einen Abstecher ins Filmbusiness fand er amüsant. Die Produzenten waren begeistert, wie er beim Casting auf Zuruf und mit nichts bekleidet als knappen Shorts, auf einen Baum kletterte und wieder heruntersprang. Wer einen Großteil seines Lebens in Badehosen vor Publikum verbracht hat, wirkt nackt offenbar leicht vollkommen selbstsicher. Dazu bewegte Weismüller sich geschmeidig wie eine Raubkatze! Er hatte die Rolle.

Als Tarzan The Ape Man am 25. März 1932 in den Kinos startete, hatte Johnny Weissmüller die Rolle seines Lebens gefunden. Mit sehr viel Charisma und Körperlichkeit spielte er 16 Jahre lang den Film-Tarzan in einem Dutzend Kinofilmen. Wie viel ihm diese Rolle bedeutet hat, zeigt auch sein letzter Wunsch: Wenn sein Sarg einmal in die Erde gesenkt würde, soll der berühmte Tarzan-Schrei zu hören sein, den Weissmüller mit entwickelt hatte. Genauso wurde es gemacht: Dreimal war der Schrei zu hören.