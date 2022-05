25. Mai 1961 Rede von US-Präsident JFK über das Apollo-Projekt

Den eigenen Horizont erweitern - das schadet nie. Yoga hilft dabei. Achtsamkeitskurse. Fremdsprachen-Programme. Buchempfehlungen, die Algorithmen von Bestellplattformen für einen erstellen. Die Bandbreite der Erweiterei ist groß. Zumindest bis man an ihre Grenzen stößt. Dann kann man aufgeben. Oder Anlauf nehmen. Letzteres beschließt zum Beispiel der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy. In seiner Rede am 25. Mai 1961 teilt er dem Kongress mit, es gehe jetzt dann zum Mond, also spätestens am Ende des Jahrzehnts.