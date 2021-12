9. Dezember 1921 Gott wegen Blasphemie zu neun Monaten Haft verurteilt

Mit Gott ist nicht gut scherzen. Der ganze Kerl ist Krawall: Kinn wie ein Rammbock, Stahlbürstenbart, Stiernacken, Brechstangenblick. Nein! John William Gott ist kein besonders verträglicher Mensch. Der Tuchverkäufer aus Bradford in Nordengland steht quer zur Welt und kocht vor Zorn: Ein Viertel aller Briten lebt in Armut, haust in Löchern, krepiert an Tuberkulose, pflanzt die Misere kinderreich fort. Die Missstände schreien zum Himmel. Aber der Himmel hört nicht. Auch seine Sachwalter auf Erden stellen sich taub und vertagen das Paradies aufs Jenseits und das Ende der Zeit.