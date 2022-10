4. Oktober 1454 Agnes Schwanfelder erfindet das Götzzitat

Schwäbischer Gruß sagt man, wenn man nicht sagen will "Leck mich am...." - na Sie wissen schon. Dabei liegt Bamberg doch gar nicht in Schwaben. Denn dort wurde das Götz-Zitat erfunden, dem Goethe in seinem "Götz von Berlichingen" ein Denkmal setzte und dem Mozart einen Kanon widmete. Autor: Simon Demmelhuber