26. November 1985 Erster ICE-Zug schafft 317 Stundenkilometer

Das Datum stand von vorneherein fest. Am 26. November des Jahres 1985 würde es einen Geschwindigkeitsrekord geben, als Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150jährigen Jubiläum der Eisenbahn in Deutschland. Und tatsächlich zischte der Zug pünktlich und wie geplant an jenem Tag mit sensationellen 317 Kilometern in der Stunde über die Gleise zwischen Hamm und Minden in Nordrhein-Westfalen. Drinnen saßen der Ministerpräsident, der Bundesforschungsminister und jede Menge anderer wichtiger Leute, tief beeindruckt von der hochmodernen Ausstattung des Zuges, zu der etwa Monitore mit einem Fahrgast-Informationssystem gehörten und Bordtelefone, bei denen nicht mehr mit Münzen, sondern mit einer Telefonkarte bezahlt wurde. Ebenso großes Erstaunen riefen die Geräuscharmut im Inneren des Turbozuges hervor und das Ausbleiben des Bauchkribbelns, das sich bei einer derartigen Beschleunigung normalerweise einstellt. Kein Zweifel: Alle Beteiligten hatten ganze Arbeit geleistet.