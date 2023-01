3. Januar 1983 Erster Büro-Computer mit Maus, Lisa, wird vorgestellt

Nicht billig, aber interessant

So als Kind der 1990er Jahre kann man sich gerade noch vorstellen, was für ein Meilenstein Lisa wohl gewesen sein muss. Man kann sich dunkel an die Minibildschirme und irgendwelche DOS-Programme erinnern. Zeiten vor der Maus und der visuellen Umsetzung von Computerprogrammen. Doch um zu verstehen, welche computertechnische Meisterleistung das war, schaut man sich am besten die Berichterstattung aus dieser Zeit an - geht heute einfach, im Internet. Da kann man zum Beispiel sehen, wie ein Produktmanager von Apple in einer US-amerikanischen Fernsehsendung in schwarz-weiß das Wundergerät vorstellt. Es hat einen kleinen Bildschirm - ein normaler iPad ist größer - sieht ziemlich klobig aus. Aber: er hat so ziemlich alles, was unsere modernen Computer heute alle haben. Eine Benutzeroberfläche. Der Produktmanager ist selbst ganz begeistert. Der Bildschirm sieht aus wie ein Schreibtisch. Also so ähnlich. Und darauf liegen die Programme. Virtuelle Blätter, eine Uhr! Ein Taschenrechner. Alles drauf. Und mit dem Zeigegerät - der Computermaus - kann man da drauf klicken.