27. Mai 1919 Erster Atlantikflug gelingt

Es ist eine finstere und stürmische Nacht im Jahre 1919. Nicht weit über dem Atlantik ziehen drei kleine Flugzeuge ihre Bahn. Es sind Doppeldecker-Flugboote, in ihnen mutige Männer der US-Marine, unterwegs nach Europa. Sie wollen der Welt beweisen, dass es möglich ist, den Ozean zu überfliegen, was noch nie zuvor jemand getan hat. Die achtzehn Männer sitzen in offenen, unbeheizten Cockpits, Wind und Wetter ausgesetzt, über ihnen, zwischen den Tragflächen, dröhnen die Propellermotoren. Die Aufgabe ist: innerhalb von 72 Stunden vom nordamerikanischen Festland aus nach Großbritannien zu fliegen, und zwar ohne zwischendurch auf ein anderes Flugzeug umzusteigen. Für diese Großtat hat die britische Zeitschrift "Daily Mail" 10.000 Pfund als Preis ausgeschrieben. Zwischenlandungen sind erlaubt, und auch nötig. Die Flugboote können nämlich nur knapp 2.400 Kilometer weit fliegen. Das reicht nicht nach England, das reicht nur zur Inselgruppe der Azoren, und auch nur, wenn man von dem Punkt des Festlands losfliegt, der am weitesten in den Atlantik hineinragt, und das ist Neufundland.