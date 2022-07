15. Juli 1955 Erste documenta in Kassel eröffnet

Verglichen mit einem Herren-Bademantel wirkt ein Herren-Anzug beruhigend korrekt. Er scheint aus seinen Trägern brave Büro-Hengste zu machen, die nichts als Zahlen und Tabellen, kurz: Arbeit im Sinn haben. Diese Herren schlagen ganz sicher nicht über die Stränge, verspricht die nüchterne Fassade. Insofern ist es schon verständlich, dass sich der graue Anzug zu der zivilen Uniform der frühen Bundesrepublik mauserte. Ob Politiker, Pensionär oder Student - alle trugen damals Anzug. Sogar die Künstler!! Das machte die erste documenta augenfällig, die am 15. Juli 1955 in Kassel ihre Tore öffnete. Wobei die erste umfassende Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland stattfand, durchaus unkonventionelle Töne anschlug.

Kunst oder Norm?

Die neue Ära heißt Anzug!

Damals präsentierte sich die männliche Bevölkerung einheitlich bürgerlich mit Sakko und passender Hose. Und die Botschaft war klar: Orden, Chargenabzeichen und anderer militärischer Schnickschnack gehörten der Vergangenheit an. Auch der Chef-Theoretiker der ersten documenta, der Kunsthistoriker Werner Haftmann, hatte seine NSDAP- und SA-Abzeichen selbstverständlich in die hinterste Schublade verbannt, bevor er sich daran machte, seine Vorstellung von moderner Kunst für allgemeingültig zu erklären. In den 1950er Jahren fehlte offenkundig noch jegliches Verständnis dafür, dass und wie die Zeit des Nationalsozialismus in den Köpfen der neuen alten Elite nachwirken könnte. Auf den angeblich so weißen Westen gab es einige blinde Flecken. Da nützte es auch nichts, erklärtermaßen von den Nazis verfemte Künstler wie Max Beckmann, Paul Klee oder Franz Marc rehabilitieren zu wollen. Man entkam dem Verdrängen und Verleugnen nicht: Als eine Art Gegenausstellung zu der Schau "Entartete Kunst" von 1938 konzipiert, zeichnete die documenta I denn auch ein reduziertes, wenig komplexes Bild der internationalen Kunst der vergangenen 50 Jahre. Gegenständliche Darstellungen wie sie das Dritte Reich präferierte, gab es in Kassel kaum zu sehen.