24. Juni 1839 Emanuel Herrmann geboren, Postkartenerfinder

Die mangelnde Vertraulichkeit war übrigens der Grund, warum die Postkarte es am Anfang ziemlich schwer hatte: Die Preußische Postverwaltung fand die Idee, offene Karten ohne Umschlag zu verschicken, zunächst nämlich ziemlich anstößig: Ein privates Schriftstück ohne schützendes Kuvert galt als schamlos. In Österreich hingegen sah man es in punkto Indiskretion offenbar nicht ganz so eng. Auf Anraten von Nationalökonom Emanuel Herrmann wurde die neue Sendungsart 1869 eingeführt: eine Premiere.

Zunächst bildlose Postkarte

Als knallharter Wirtschaftswissenschaftler hatte der Professor statt sittlicher Bedenken einfach den Gesichtspunkt "Marktlücke" in den Vordergrund gestellt. Für die sogenannte "Correspondenz-Karte" galt dann auch: reduziertes Porto bei einer Obergrenze von 20 Worten. Und weil die Karte mit dem eingedruckten Postwertzeichen dem Preis der Briefmarke entspricht, die Karte an sich also gratis ist, ist das Schnäppchen perfekt. Eine Seite für die Adresse, die andere Seite für die private Mitteilung - die zunächst bildlose Postkarte tritt von Wien aus ihren Siegeszug um die Welt an. Und die transnationale Freude an der ebenso preiswerten wie unkomplizierten Kurzmitteilung ohne umständliche Anrede und ellenlange Grußformel macht aus Emanuel Herrmann einen bekannten Mann: Seinen Grabstein wird der ehrenvolle Zusatz zieren: "Erfinder der Postkarte". Geboren wurde der Visionär in Sachen Postgeheimnis am 24. Juni 1839.