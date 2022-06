2. Juni 455 Die Vandalen plündern Rom

Ist der Ruf erst ruiniert ...

Was hat das Germanenvolk der Vandalen getan, um seinen Ruf so zu ruinieren? Nun, zum Beispiel hat es Rom geplündert. Rom plündern, das hieß den Erdkreis erzittern lassen, denn Rom war nicht irgendeine Stadt. Zwar war das römische Reich der Spätantike längst in Westrom und Ostrom gespalten, die Herrscher residierten in Ravenna und Konstantinopel, aber Rom war noch immer das ideelle Zentrum der Welt. Wer hier zulangte, der ging zuverlässig in die Geschichte ein. Geiserich, der König der Vandalen, der am 2. Juni 455 mit seinem Heer vor den Toren Roms stand, war weit mehr als ein blutrünstiger Barbarenhäuptling. Er war der Herrscher über ein unabhängiges Barbarenreich in Nordafrika, auf dem Gebiet des heutigen Tunesien. 439 hatten die Vandalen die reiche römische Provinz Afrika erobert und Karthago zur Hauptstadt ihres Reiches gemacht. Doch statt die römische Kultur zu zerstören, passten sie sich ihr an und sicherten ihr Fortleben. Rom hatte ihnen am Verhandlungstisch ihre Einflussgebiete zugestanden; mit Barbaren musste man pfleglich umgehen, sie einfach niederzubügeln, dazu war die einstige Weltmacht längst zu schwach.