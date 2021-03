29. März 1848 Die Niagarafälle hören auf zu fallen

Nichts ist so laut wie plötzliche Stille. Das Getöse der Welt ist für uns längst die gewohnte Geräuschkulisse des Lebens, und wenn es mit einem Mal ausbleibt, sind wir verunsichert. Wie schön könnte es sein, endlich uns selbst zu hören, in die Stille zu lauschen, sie zu genießen! Doch wir tun es nicht. Wir spüren: irgendetwas stimmt nicht.

Das Schweigen der Wasserfälle

Die Bewohner des Städtchens Niagara Falls in Ontario, Kanada leben – ebenso wie die Bewohner des Städtchens Niagara Falls in New York, USA – seit jeher mit dem Gedröhn eines der größten Wasserfälle der Welt. 57 Meter tief stürzt das Wasser dort von drei breiten Felskanten in die Tiefe. Die Gischt, die es dabei emporschleudert, steigt als leuchtend-weiße Wolke weit in die Höhe und vernebelt jenen, die sich nähern, die Sicht. Wer als Tourist dorthin kommt, kann sich dem Staunen über die Naturgewalten nicht entziehen; das Brodeln, das Schäumen, der Donner und die Färbungen des Wassers sind ein Spektakel für alle Sinne.