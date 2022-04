22. April 1769 Die Comtesse du Barry kommt an den französischen Hof

Eine neue Liebe für den König

Stattdessen war da dieses Flittchen, wegen der sie sich alle im Prunksaal die Beine in den Bauch stehen mussten. Es war der 22. April 1769, der Tag, an dem die neue Maitresse en titre offiziell bei Hofe vorgestellt werden sollte. Sie schwebte herein, in einer ausladenden weißen Robe, mit Engelsgesicht und verführerischem Schlafzimmerblick: Comtesse Jeanne du Barry.