3. Januar 1980 Deutsche Bundespost führt den 8-Minuten-Takt bei Ortsgesprächen ein

Montag, 03. Januar 2022 Autor(in): Christian Jungwirth Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Takt besteht darin, dass man weiß, wie weit man zu weit gehen darf. Das hat der französische Maler und Schriftsteller Jean Cocteau im 20. Jahrhundert sehr trefflich erkannt. Nun, ob der ehemalige Bundespostminister Kurt Gscheidle jenes Zitat zu Lebzeiten kannte, ist unklar. Falls doch, hätte er sich und seinen Landsleuten ja vielleicht eine der größten Taktlosigkeiten erspart, denen sich die damalige Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt sah. Was war passiert? Das Recht der freien Rede wurde beschnitten.

Ausgesprochen!

Um Gottes Willen, nicht im Inhalt - aber in der Dauer! Kurt Gscheidle, SPD-Politiker und zudem sparsamer Schwabe, hatte Ende der Siebziger Jahre erste Ideen ersonnen, um Telefonieren im Ortsnetz auf neue Füße zu stellen. Bis dato genügen 20 Pfennige, also zwei Groschen, um in der Telefonzelle ohne Zeitlimit zu reden, bis die Zunge franst oder sich Unmut in der Warteschlange vor der Zelle regt. Ein Draufzahlgeschäft für die gute alte Bundespost. Bis Herr Gscheidle per Gesetz ordentlich zulangt. Am 3. Januar 1980 führt er im damaligen Westdeutschland den berüchtigten 8-Minuten-Takt fürs Ortgespräch ein, zu je 23 Pfennig pro Einheit, also knapp 11 Cent. Der bis dahin von der Post propagierte Appell "Fasse Dich kurz" auf die Spitze getrieben!

Fass Dich ganz ganz kurz!

Entsprechend tumultartig sind die Reaktionen im Land der Dichter und Denker. Punktabzug für den taktlosen Kurt Gscheidle! Immer die Uhr im Blick haben beim Pläuschle mit Erbtante Herta oder dem Quatschen mit der besten Freundin? Frechheit! Und was, wenn man endlos in der Warteschleife einer Behörde oder Firma hängt?

Nachwerfen von Münzen, die man erstmal griffbereit haben muss? Stimmung und Telefonierverhalten im Land kippen. Nix mehr "Ruf doch mal an!" Eltern mahnen daheim ihre Kids, ja nicht die Telefonrechnung zu überziehen, sonst staubt´s beim Taschengeld. Bis 18 Uhr ist der Redespaß auf 8 Minuten getaktet, in der sogenannten Nebenzeit darf 12 Minuten pro Einheit gelabert, gelästert oder gesäuselt werden. Viele gewöhnen sich sogar an, das Plauderstündchen auf spätabends zu verlegen.