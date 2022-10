7. Oktober 1948 Die "Ente" 2CV schlüpft aus dem Ei

Aschenputtel schnappt sich den Prinzen, Paul Potts wird Opernstar, das hässliche Entlein entpuppt sich als Schwan. Solche Stories kommen gut. Sie bergen eine tröstliche Botschaft: in jedem Grau schlummert ein Regenbogen, wir sind alle Stars in spe. Und wenn die inneren Werte stimmen, ist der Durchbruch nur eine Frage der Zeit.

Das hässliche Entlein

Eine dieser Entlein-wird-Schwan-Legenden fängt an, wie es sich für solche Geschichten gehört: mausgrau, unscheinbar, in aller Stille im 15. Pariser Stadtbezirk. Hier tüftelt Citroën in den 1930er Jahren an einem Billigauto für die Landbevölkerung. Schlicht soll es sein, das robuste Bauerngefährt, gutmütig, geräumig, geländegängig und derart weich gefedert, dass ein Korb roher Eier beim Ritt über den Acker unversehrt bleibt.