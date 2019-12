6. Dezember 1890 Charles Richet impft zum ersten Mal

Charles Richet, Nobelpreisgekrönt für Physiologie und Medizin, gelang es, die erste Serumimpfung an einem Menschen durchzuführen. Fraglos ein großes Verdienst. Sonst war so manches in seinem Leben eher fragwürdig. Autorin: Brigitte Kohn