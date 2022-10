13. Oktober 1773 "Kometenjäger" Charles Messier entdeckt "Whirlpool-Galaxie"

Es war das, was man ein Aha-Erlebnis nennt, was Charles Messier im Februar 1744 passiert ist. Er war 13 Jahre alt, als er die Lichtspur eines großen Kometen am Horizont entdeckte. Der Junge staunte und staunte -und beschloss, diesen wundersamen, leuchtenden Himmelskörpern sein Leben zu widmen. Er wollte mehr von ihnen sehen und vor allem: er wollte sie begreifen. Er wollte sie entdecken, beobachten, berechnen, vorhersagen. So wurde der in Badonviller nahe der deutschen Grenze geborene Franzose Charles Messier zum ersten systematischen Kometenjäger.

Störfaktor Sternennebel

Doch mit der Zeit - Messier war mittlerweile in seinen Dreißigern und arbeitete in einer Sternwarte in Paris - gab es etwas, das ihm missfiel: Immer wieder freute er sich, die Umrisse eines über den Himmel ziehenden Kometen ausgemacht zu haben - um dann stets enttäuscht zu werden: Immer wieder entpuppte sich seine Entdeckung lediglich als ein Sternennebel. Als ein Sternennebel oder eine andere Himmelserscheinung, die man mit einem Kometen verwechseln könnte. Deswegen legte Messier einen Katalog an, in dem er all jene unbeweglichen Himmelskörper verzeichnete, auf die er bei seiner Jagd nach Kometen stieß.