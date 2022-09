14. September 1993 Berlin erwirbt den Nachlass von Marlene Dietrich

Sie fürchtete nicht viel. Aber was Marlene Dietrich angeblich fürchtete, war, dass die Deutschen ihren kostbaren Schwanenmantel mit Eiern oder Tomaten bewerfen könnten. Denn mit ihren Sachen trieb sie Kult. Und der Empfang, den man der Chansonsängerin bereitete, als sie 1960 erstmals nach ihrer Emigration in die USA wieder in Deutschland auftrat, erwies sich als durchwachsen. Nahm man ihr doch tatsächlich übel, dass sie während des Zweiten Weltkriegs als Alleinunterhalterin die amerikanische Truppenmoral gestützt hatte. Im Kampf gegen die Nationalsozialisten, zu denen jetzt niemand mehr gehört haben wollte!

Nicht wirklich welcome back

Insofern kam es auch einer Wiedergutmachung gleich, als die Stadt Berlin am 14. September 1993, ein gutes Jahr nach Marlene Dietrichs Tod, große Teile ihres Nachlasses erwarb: Kleider, Drehbücher, Briefe, Kostümentwürfe, Schmuckstücke, Möbel, Reisegepäck, Korrespondenzen, Verträge, Autogrammkarten, darunter ein Foto vom Schriftsteller Ernest Hemingway mit der Widmung: "for my deariest kraut with all my love". Mehrere Millionen Euro (und noch mehr Mark) kostete das umfangreiche Material, das nun bis in ferne Zeiten vom Ruhm und Glanz der Hollywood-Diva erzählt. Zur "Marlene Dietrich Collection", die sich heute im Berliner Filmmuseum befindet, gehören allein 400 Hüte und 430 Paar Schuhe!