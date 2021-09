2. September 1806 Bergsturz von Goldau in der Schweiz

Bergrutsch!

Ja, bis sich dann gegen 17 Uhr abends an jenem zweiten September der ganze Hang löste und eine Fläche, mehrere hundert Meter breit und zwei Kilometer lang, ins Tal raste. In wenigen Minuten waren 40 Millionen Kubikmeter Gestein den Rossberg hinabgerutscht – das entspricht dem Volumen von vierzig Empire State Buildings. Die Orte Goldau, Röthen und Teile von Buosingen waren in wenigen Augenblicken ausgelöscht. Sie wurden unter einer Schuttschicht begraben, die bis zu fünfzig Meter hoch war. Das Westufer des Lauerzersees wurde zugeschüttet. Das verursachte eine massive Flutwelle. Insgesamt kamen rund 500 Menschen ums Leben. Eine riesige Tragödie, die eine bis dahin nicht gekannte Anteilnahme auslöste. Spenden und Hilfsangebote kamen aus der ganzen Welt. Noch immer gilt der Bergsturz von Goldau als die größte Naturkatastrophe der Schweiz.

Mensch und Natur

Vielleichtsogar eine, die – selbst mit menschlichen Maßstäben gemessen – durchaus auch "positiv" gesehen werden kann. Denn als die Nagelfluhmasse zu Tal donnerte, zerteilte sie sich in lauter kleine Brocken, die noch heute die Gegend zu einer einzigartigen Landschaft machen. Unter der Nagelfluhschicht befand sich stark wasserhaltiger Mergel. Der löst nach starken Regenfällen auch heute noch die Destabilisierung des Hanges aus. Doch in Kombination mit den zerteilten Nagelfluhbrocken entstand ein äußerst fruchtbarer Boden: Laub- und Nadelbäume, Sträucher, Moose, Farne, Kräuter, etliche Gras- und Blumenarten machen das Abbruchgebiet zu einer wahren Fundgrube für Botaniker. Allein die Orchiedeenvielfalt verschlägt so Manchem die Sprache: Sage und schreibe die Hälfte aller in den gesamten Alpen beheimateten Orchideenarten gibt es auf diesem kleinen Flecken zu bestaunen. Das macht ihn zu einem Naturschutzgebiet, das zahlreiche Touristen anzieht.