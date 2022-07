18. Juli 1668 Ballettpremiere zu Ehren der neuen Maitresse von Ludwig XIV., Madame de Montespan

Es ist eine alte Telenovela-Weisheit: wenn es um das Herz eines Mannes geht, traue nie deiner besten Freundin oder dem Kindermädchen! Louise de la Vallière war rehäugig und naiv. Das entzückte Ludwig XIV von Frankreich und er machte sie zu seiner offiziellen Mätresse. Nur bald fand er Louise in ihrer demutsvollen Unschuld fast so fad wie seine Ehefrau.

Ein barockes Traumpaar

Aber da gab es ja Louises Freundin ... die Marquise Françoise-Athénaïs de Montespan. Sinnlich, üppig, blond und frech. Und, wie praktisch, ihre Gemächer lagen ganz in der Nähe von denen seiner Mätresse. Ludwig musste also nur so tun, als würde er seine offizielle Geliebte besuchen, um dann geradewegs zu ihrer Freundin abzubiegen. Die brave Louise blieb einsam heulend hinter ihrer Schlafzimmertür.