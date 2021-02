26. Februar 1948 Augsburger Puppenkiste eröffnet

Die Fäden? Na klar haben wir die gesehen! Zumindest am Anfang. Denn die Fäden, die glitzerten ja manchmal so ein bisschen im Licht…

Doppelt verpackt!

Und schräg über beide Klappen hinweg waren zwei Wörter gedruckt, in dicken Buchstaben. Aber da stand nicht: Vorsicht zerbrechlich! oder: Hier oben! Die beiden Wörter auf der Holzkiste im Fernsehen hießen: Augsburger Puppenkiste. Das konnten wir damals schon lesen, mit sieben oder so.

Da gab es Tiere, die sprechen konnten, wie das Hausschwein Wutz, das sich immer sorgte, um sein Urrrrrrrmellliiiiiii, so ein frecher, kleiner Baby-Drache, der seinen Schnuller an einer Kette um den Hals trug. Er war noch im Ei zu den anderen Tieren gekommen, gefroren in einem Eisberg! Wenn Urmel mitgespielt hat, müssen sogar 22 Fäden geglitzert haben. An denen wurde diese Figur bewegt. Aber das haben wir gar nicht beachtet. Wir waren im Nu gebannt von ihm und seinen sprechenden Tier-Freunden. Das Beste war, alle hatten Sprachfehler: Wie Ping Pinguin, der dringend eine eigene "Mupfel" haben wollte. Jahrelang haben wir noch Sätze aus der Puppenkiste gerufen, wann immer es passte: "Geh sofort aus meiner Mupfel", wenn jemand auf dem eigenen Platz saß, oder:"Öch bön so trauröch" wenn jemand schlecht drauf war.