In erster Linie Frauen betroffen Trichomoniasis

Die Trichomoniasis gehört ebenfalls in den klassischen Kreis der sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ihre Übertragung erfolgt fast ausschließlich über den Geschlechtsverkehr. Schmierinfektionen sind eher unwahrscheinlich.

Vor allem Frauen sind von ihr betroffen. Die Erreger (Trichomonas vaginalis Bakterien) siedeln sich vorwiegend in der Vagina an.

Symptome

Die Folgen sind oft eine Scheidenentzündung mit starkem Jucken oder Brennen. Geraten die Bakterien in die Harnblase, können starke Schmerzen beim Wasserlassen auftreten.

Diagnose

Um Trichomoniasis nachzuweisen, wird ein Vaginalabstrich vorgenommen.

Therapie

Die Behandlung erfolgt durch ein Antibiotikum. Auch der Sexualpartner sollte mitbehandelt werden, da sonst eine erneute Ansteckung wahrscheinlich ist.