Der Gorilla Fritz Eine Familiensaga

Gorillababy

Begonnen hat alles im Dschungel Kameruns, wo Fritz seine ersten drei Jahre verbracht hat, vermutlich als glückliches Gorillababy, beschützt von seiner Familie. Viel zu früh verlor er die Mutter und wurde über Tierhändler nach Deutschland verkauft: an den Tierpark Hellabrunn in München.



Hier kümmerten sich die Pfleger zwar Tag und Nacht um das Waisenkind, wechselten Windeln, gaben ihm alle zwei Stunden Milch und spielten mit ihm. Aber schnell machte ihm ein anderes Gorillakind den Platz des Lieblings streitig und er wurde wieder fort geschickt. Es folgten Stationen in Nürnberg, Berlin und in der Tschechei.



Fritz Jugend war eine Zeit, in der Gorillas noch nicht durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt waren. Der Wildtierhandel mit gefangenen Tieren in Afrika war ganz normal. Wie man die sensiblen Menschenaffen füttert, wie man sie unterbringt, was sie brauchen – all das wusste man noch nicht.



Damals war es gerade mal 50 Jahre her, dass auch Menschen fremder Kulturen in Zoos ausgestellt wurden. Menschenaffen galten als Kuriosität zum Staunen – keine fühlenden Persönlichkeiten.