Aktiv gegen den Stress Anwendungsbereiche der Mind-Body-Medizin

Hier kann Mind-Body-Medizin helfen

Mind-Body-Medizin bei Bluthochdruck und Krebs

Beispielhaftes Therapiekonzept bei Fibromyalgie

Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung, die nicht heilbar ist und unter anderem chronische Muskel- und Gelenkschmerzen verursacht. Als Alternative zu einer mehrwöchigen Behandlung in einer Reha-Klinik bietet das Immanuel Krankenhaus in Berlin Fibromyalgie-Betroffenen ein zwölfwöchiges Gruppenkonzept an: An einem Therapietag pro Woche werden verschiedene Methoden der Mind-Body-Medizin praktiziert – von der geführten Meditation über Bewegung in der Natur bis zum gemeinsamen Kochen.