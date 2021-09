Mind-Body-Medizin Eine Antwort auf den Stress

Die Grundidee der Mind-Body-Medizin geht auf den Kardiologen Herbert Benson zurück, der in den 1960er Jahren an der Harvard Medical School in den USA forschte. In seinen gemeinsamen Untersuchungen mit dem Physiologen Walter Cannon konnte Benson eine sogenannte "Stressantwort" im Körper nachweisen, also körperliche Reaktionen auf herausfordernde Umstände: Puls und Atmung beschleunigen sich, der Blutdruck steigt, die Muskeln verkrampfen, man fühlt sich unwohl. Den heilsamen Gegenpol dazu bildet aus Bensons Sicht die sogenannte "Relaxation Response", also eine "Entspannungsantwort" im Körper.