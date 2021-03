Marcus Fahn will's wissen Eigene Trauung verpasst

Der Vater ist zur eigenen Hochzeit nicht erschienen

Filmreifer geht es kaum: Ein in Oberbayern stationierter amerikanischer Soldat verliebt sich in eine Deutsche und bekommt mit ihr drei Kinder. Um die Geschichte standesgemäß abzurunden, wollen die beiden dann auch heiraten. Doch am Hochzeitstag taucht der Bräutigam einfach nicht auf. Er kommt auch nicht mehr zurück. Die drei Kinder und ihr Mutter warten vergebens. So traurig die Liebesgeschichte endet, so wahr ist sie leider auch. Ira H. aus Bad Aibling war eines der drei Kinder, deren Vater zu seiner eigenen Hochzeit nicht erschien.

Mit 16 Jahren machte sich Ira auf die Suche nach seinem Vater. In den USA wurde er fündig, jedoch war sein Vater zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. Ira fand dafür sieben Halbgeschwister aus Beziehungen seines Vaters. Darunter auch eine Halbschwester in Traunstein, dorthin ging der Vater nachdem er Iras Mutter vor dem Traualtar hat stehen lassen.