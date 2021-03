Marcus Fahn will's wissen Schlafwandelnd nachts das Haus verlassen

Nachts schlafend 4 Kilometer zu Fuß zur Oma

Thomas W. aus Amberg in der Oberpfalz ist mit 13 Jahren mitten in der Nacht vier Kilometer zu seiner Oma gelaufen. Barfuß und im Schlafanzug von Kümmersbruck nach Amberg. Unter anderem lief er auch 1,5 Kilometer an einer befahrenen Landstraße entlang und überquerte ein Fabrikgelände. Dabei wurde er von einem Pförtner gesehen, der hat aber niemanden Bescheid gesagt.



Bei seiner Oma angekommen, wachte der Oberpfälzer an der Tür kurz auf, um sich dann schnurstracks ins Bett der Großmutter zu legen und weiterzuschlafen. Am nächsten Tag wusste der 13-jährige Thomas nichts mehr von seinem abenteuerlichen Ausflug.