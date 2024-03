Wandfarbe entsorgen Ist die alte Farbe noch gut? Und wie lange ist Farbe haltbar?

Vielleicht haben Sie auch den ein oder anderen Farbeimer in Ihrem Keller stehen und sind sich nicht sicher, ob die darin enthaltene Wandfarbe noch verwendbar ist. Wir haben bei Claudius Wolfrum, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands des Bayerischen Maler- und Lackiererhandwerks nachgefragt und einige Tipps erhalten, wie man erkennt, ob die Farbe noch "gut" ist und wie man sie am besten entsorgt, wenn sie nicht mehr verwendbar ist.

Wie lange ist geöffnete Wandfarbe haltbar?

Bei den meisten Farben steht auf dem Eimer, wie lange sie ungeöffnet haltbar sind. Die Haltbarkeit von geöffneter Wandfarbe hängt u.a. davon ab, ob in der Farbe Konservierungsstoffe enthalten sind, so Claudius Wolfrum. Außerdem gehen Farben schneller kaputt, wenn sie verdünnt wurden und diese Reste nach dem Streichen in die originale Farbe geschüttet werden.

"Nach meinen Erfahrungen habe ich Farben, die gut verschlossen gelagert wurden, auch noch nach Jahren verarbeiten können", erläutert der Experte.

Wie lagert man Wandfarbreste richtig?

Die Farbe sollte im Original-Eimer möglichst luftdicht verschlossen und kühl, aber frostfrei, gelagert werden.

Als Tipp weist der Experte darauf hin, dass es wichtg sei, die Farbreste, die an der Innenseite des Eimers oberhalb der Restmenge anhaften, sauber zu entfernen. Die dünnen Schichten können sonst aushärten und in die Farbe hineinfallen. "Dann macht das Streichen keine Freude mehr, wenn ständig kleine, harte Partikel auf die Wand gerollt werden.", so Claudius Wolfrum weiter.

Wie erkennt man, ob die geöffnete Wandfarbe noch verwendbar ist?

Meistens erkennt man bereits an einem üblen Geruch, wenn die geöffnete Wandfarbe nicht mehr "gut" ist. Oder man sieht Schimmel auf der Oberfläche - dann weg damit.

Wandfarbe entsorgen