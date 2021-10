Möbel einfach aufarbeiten Alten Stuhl herrichten

Alte Möbel streichen

Alte Möbel lassen sich mit einem neuen Farbanstrich ganz schnell verändern - und das ist oft einfacher als gedacht. Wichtig ist natürlich die Farbauswahl. Die derzeit so angesagte Kreidefarbe sorgt für ein sehr mattes Finish, was toll aussehen kann in einem so genannten "shabby" Umfeld, also, wenn nicht alles hochglanzpoliert ist und auch ein paar alte Möbel daheim stehen. Der Vorteil von Kreidefarbe ist: Sie ist auf Wasserbasis, für Innenräume geeignet, und haftet so gut, dass sie auch für poröse Oberflächen wie eben altes Holz geeignet ist. Oft genügt es, das Holz ganz leicht anzuschleifen. Obacht bei hellen Farben - hier empfehlen wir eine Grundierung, wenn das alte Möbelstück vorbehandelt wurde und sie nicht genau wissen, was da alles aufgetragen wurde. Sonst könnte die Farbe vergilben.