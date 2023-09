Wahl-O-Mat Entscheidungshilfe für die Landtagswahl?

Wie funktioniert so ein Wahl-O-Mat?

Eine Redaktion aus Jung- und Erstwählerinnen und -wählern, die von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beraten wurden, erstellten 38 Thesen für den Wahl-O-Mat. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien haben die Thesen beantwortet. Als Nutzerin oder Nutzer kann man die Thesen durchgehen, zustimmen oder ablehnen. Am Schluss werden in prozentualen Anteilen die Parteien dargestellt, deren Wahlprogramme am ehesten zum eigenen Standpunkt passen.