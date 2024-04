Wachstumschancengesetz entlastet Rentner Diese Jahrgänge profitieren besonders vom neuen Gesetz

Wachstumschancengesetz entlastet rückwirkend ab 2023

Bisher war festgesetzt, dass der zu versteuernde Anteil der Rente jährlich um ein Prozent steigt. Ab 2040 hätten dann 100 Prozent versteuert werden müssen. Mit dem neuen Gesetz steigt dieser Anteil nur noch um 0,5 Prozent pro Jahr. Das bedeutet für die, die schon in Rente sind: Es ändert sich nichts. Positive Auswirkungen machen sich erst mit dem Renteneintritt im Jahr 2023 bemerkbar. Die 100-Prozent-Marke wird jetzt erst im Jahr 2058 erreicht.

Diese Jahrgänge profitieren besonders stark

Wer 2023 in Rente gegangen ist, muss nicht 83 Prozent der Rente versteuern, sondern nur 82,5 Prozent. Wer heuer in Rente geht, muss nur 83 Prozent statt 84 Prozent versteuern. Richtig lukrativ wird es für diejenigen, die 1973 geboren wurden und 2040 in Rente gehen. Die hätten nach dem bisherigen Modell 100 Prozent ihrer Rente versteuern müssen, liegen jetzt aber nur bei 91 Prozent. Bei einer Rente von 1.500 Euro muss ein Single 386 Euro/Jahr weniger Steuern zahlen. Das ist eine vereinfachte Musterrechnung, die individuell ein abweichendes Ergebnis haben wird.