Top Gun 2 So hat sich Tom Cruise verändert

"Top Gun" aus dem Jahr 1986 war für viele ein Kultfilm, die Story um die Jetpiloten der US Navy machte den bis dahin kaum bekannten Tom Cruise zum Star. Am 26. Mai kommt nun eine Fortsetzung in die Kinos: "Top Gun Maverick" - wieder mit Tom Cruise in der Hauptrolle als Captain Pete "Maverick" Mitchell, diesmal ist er Ausbilder. Cruise ist mittlerweile 59 Jahre, in guter Form und hat sich gefühlt kaum verändert.