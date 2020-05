Störche in Kirchheim Ein Kran wird zum Storchen-Hotel

In Kirchheim im Unterallgäu gibt es eine der größten Storchenkolonien Bayerns. Dort leben die Vögel auf einem Kran, neun Stück an der Zahl. Wir haben mit der Chefin der Firma gesprochen, der dieser Kran gehört.

Die Störche wohnen in einem Kran der Firma Holzheu - und die Chefin, Karin Holzheu, hat mit BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn gesprochen.

Marcus Fahn:

Neun Storchenpaare haben sie auf Ihrem Kran, aber es hat logischerweise kleiner angefangen. Wie war das denn?

Karin Holzheu:

2005 war zum ersten Mal ein Paar oben auf dem Kran und hat versucht, ein Nest zu bauen. Das war noch nicht so erfolgreich, aber über die Jahre wurde das immer besser, und die Storchenpaare wurden immer mehr.

Marcus Fahn:

Nun essen so Störche aber überraschenderweise und was vorne reinkommt, muss hinten wieder raus. Das ist irgendwann zum Problem geworden, oder?

Karin Holzheu:

Richtig, wenn viele Jungstörche durchkommen und man die Elternpaare noch dazurechnet, haben wir in guten Jahren um die 30 Störche da oben. Da kommt sehr viel runter. Und es ist ja ein Betriebsgelände, das heißt, Material, Fahrzeuge, alles wird voll mit Kot - es ist ein Wahnsinnsdreck.

Marcus Fahn:

Aber sie haben die Störche nicht verjagt, sondern nach Alternativen gesucht.

Karin Holzheu:

Genau, ganz weg und kein Zuhause mehr für die Störche anbieten, war natürlich kein Thema. Dann hat man sich überlegt, dass der untere Teil des Kranes noch gut ist, den könnte man wiederverwenden. Und aus dem hat man dann hinter unserer Firma einen Ersatzbau gemacht und oben auf zwei Ebenen Ausleger - da haben jetzt neun Paare Platz.



Marcus Fahn:

Jetzt haben die Störche Ihre Firma ja auch ein bisschen berühmt gemacht. Darf ich es mir das so vorstellen, dass am Wochenende oder auch unter der Woche ständig Menschen bei Ihnen am Zaun stehen, die die Störche bewundern?

Karin Holzheu:

Ja, genau so. Wenn es sich rumgesprochen hat, dass die Jungen geschlüpft sind, haben wir unter der Woche, am Wochenende und vor allem in Ferienzeiten ganz viele Besucher, die die Störche anschauen. Und in Hochzeiten schaffen wir schon so 40 Autos am Tag.

Marcus Fahn:

Vielen Dank, Karin Holzheu.