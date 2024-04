So viel Geld gibt's für grüne Fassaden Wie eine grüne Hauswand das Klima verbessert

So viel Geld gibt's für grüne Fassaden

Wer zum Beispiel in Weilheim in Oberbayern wohnt oder auch in Würzburg. Der kann einfach mit dem Kostenvoranschlag für die Fassadenbegrünung zur Stadt gehen und dort einen Antrag stellen. Sobald dieser dann gestempelt und bewilligt ist, gibt es das Geld.

In Würzburg wird zum Beispiel schon die Hälfte der Kosten übernommen und in Weilheim rund ein Drittel. Auch Ansbach in Mittelfranken, München unterstützen die Begrünung von Fassaden. Schön sind auch die Effekte von einer begrünten Wand: Die Pflanzen isolieren ziemlich gut, vor allem bei ungedämmten Wänden heizt sich der Innenraum nicht gar so auf. Viel mehr bringt aber eine grüne Fassade tatsächlich vor der Haustür. Denn die Außenwand heizt sich viel weniger auf, die ist dann um 20 Grad kühler als ohne Pflanzen. Und deswegen strahlt sie natürlich auch viel weniger Hitze ab. Was zur Folge hat, dass man es dann auch auf dem Balkon oder der Terrasse besser aushalten kann. Wichtig wäre aber, dass man sich die richtigen Pflanzen heraussucht, denn wer einmal versucht hat, Efeu kleinzuhalten – oder Wilden Wein wieder herunterzureißen, der weiß, das ist nicht ohne.