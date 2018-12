Gute Podcasts Die besten Podcasts weltweit

True Crime wie "Serial" aus den USA oder doch lieber Literatur von Besteller-Autorin Juli Zeh? Es gibt sehr viele tolle Podcasts, die Hörvergnügen pur sind. Wir helfen Ihnen, diese zu entdecken. Unsere Empfehlungen:

True Crime Podcasts - Serial und Schmutzige Geschäfte

Serial ist DER Pionier-Podcast im Bereich "Wahre Kriminalfälle". Produziert wird Serial von Chicago Public Radio, das durch seine intensiven Recherchen in einem Fall sogar die Wiederaufnahme eines Prozesses erreicht hat. Englischsprachiger Podcast.

Spannende Wirtschaftskrimis: Schmutzige Geschäfte ist der aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzte "Swindle"- Podcast, der ungeheuerliche, aber wahre Fälle aufdröselt. Auch Tatort-Schauspieler Thomas Arnold ist als Sprecher zu hören.

Hörspiel-Podcasts "Unterleuten"

Der Podcast "rbb Serienstoff" glänzt mit aufwendig inszenierten Hörspiel- und Dokuserien. Bestes Beispiel: Unterleuten nach dem Erfolgsroman von Juli Zeh. Mit Schauspielern wie Udo Wachtveitl, Jördis Triebel und Axel Prahl als Sprechern. Hörspiel und Buch drehen sich um die blutigen Kettenreaktionen in einem brandenburgischen Dorf, als bekannt wird, dass ein Investor einen großen Windpark in der Nähe plant. Alte Streitigkeiten brechen wieder auf.

Tiefgehende Interviews - Die Blaue Couch

BAYERN 1 Moderatorin Gabi Fischer und ab Januar 2019 auch Thorsten Otto laden bekannte und weniger bekannte Menschen zu sich auf die Blaue Couch. Eins ist allen Gästen gemeinsam: Sie haben etwas Interessantes zu erzählen. Da ist zum Beispiel Fernsehkoch Tim Mälzer, der bekennt, welche Koch-Legende er so sehr verehrt, dass er sogar nochmal zu ihm in die Lehre ginge oder Schauspielerin Veronica Ferres, die zugibt, dass sie ihren Freitagabend traditionell mit Hund und Familie auf der Couch bei einem Film vor dem Fernseher verbringt und dabei alles isst, was sonst verboten ist - nämlich Chips und Schokoriegel. Bei Gabi Fischer auf der Blauen Couch verraten die Menschen spannend Privates und wir lernen den Menschen hinter dem prominenten Namen kennen.

Die Gespräche gibt es alle als Blaue Couch Podcasts zum Herunterladen und Nachhören.

Babylon Berlin als Hörspiel

Ein weiterer rbb-Serienstoff ist die spannende Krimi-Serie im Berlin der 30er Jahre: Der nasse Fisch ist ein packender Hörspiel-Podcast in acht Folgen mit wunderbaren Sprechern. Das Hörspiel zur Kult-TV-Serie "Babylon Berlin".

History Hour - Schlüsselmomente in der Geschichte

Wie war das eigentlich genau, als Hitler 1933 an die Macht kam oder als die Sowjetunion endgültig zusammenbrach Anfang der 1990er Jahre. BBC History Hour liefert gut recherchierte und hochspannende Hintergründe zu den Schlüsselmomenten unserer Geschichte. Englischer Podcast.

Hoaxes aufgedeckt

Ob "Blue Whale Challenge" oder Zeitanomalien um den Woolwich Foot Tunnel in London - die beiden Autoren Alexa und Alexander Waschkau beschäftigen sich in ihren Podcasts mit Internetphänomen, Hoaxes und Verschwörungstheorien: Hoaxilla.

BAYERN 1 Podcasts

Die Unglaubliche Geschichte von BAYERN 1 - das sind bizarre, lustige, seltsame Stories aus aller Welt, die uns in ihren Bann ziehen. Ob das Geschichte vom rätselhaften Kaspar Hauser ist oder die bizarre Tatsache, dass es Ende des 19. Jahrhunderts in Texas üblich war, zwei unbesetzte Züge miteinander kollidieren zu lassen. Als Spektakel für zahlendes Publikum. Unglaublich, aber wahr.

Der BAYERN 1 Umweltkommissar klärt für uns alle Fälle für das ökologische Gewissen: Gibt es ökologisch unbedenkliche Kerzen, wie räumen wir unseren Kühlschrank optimal ein oder ist Imprägnierspray wirklich notwendig. Der BAYERN 1 Umweltkommissar ist Anwalt der Umwelt UND der Verbraucher.