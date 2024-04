Florian Kienast Der neue Host von "Besser leben" im Portrait

Florian Kienast Alter

Unser neuer "Besser leben" Host ist Jahrgang 1982, er lebt mit seiner Frau und drei Kindern im Altmühltal, wo er auch aufgewachsen ist. In Eichstätt hat er sein Abi gemacht und in Bamberg, Oberfranken, dann Politikwissenschaft, Germanistik und Journalismus studiert. Seit 2018 kennt man ihn als Moderator von "Unser Land", wo Themen aus Landwirtschaft und Umwelt an der Tagesordnung sind. Da passt es also bestens, dass er nun auch dem BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcast - zusammen mit Melitta Varlam - seine Expertise zur Verfügung stellt.