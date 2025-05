Achim Zeppenfeld Der "Multitasking-Mann"

Achim Zeppenfeld moderiert auf BAYERN 1den Vormittag, am Abend und am Wochenende.

Es klingt zu einfach, aber schon in meiner frühen Jugend wollte er zum Radio, als DJ. Vorbilder waren damals Wolfman Jack und Casey Kasem.

Achim Zeppenfelds Bruder hörte nämlich immer AFN (American Forces Network). "Natürlich wusste ich nicht, wie das im Radio alles funktioniert, aber das Ziel war klar. Und es hat sich gelohnt, denn das Schönste am Radio ist die Vielfalt. Am Samstag spreche ich beispielsweise über Rosenpflege und oder berichte über die Ergebnisse der zweiten Fußballbundesliga. Und am Abend, da gibt es jede Menge Musik, die beste für Bayern, versteht sich von selbst."