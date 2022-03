Saharastaub Warum ist der Himmel gelb?

Die Welt sieht aus wie unter einem Filter, die Luft und das Licht wirken Gelb - so geschehen am 15. März 2022 in Bayern. Grund dafür ist der Saharastaub, der von Südwestwinden aus Nordafrika in Teile Bayerns, hauptsächlich Niederbayern und Oberbayern, getragen wurde. Das Phänomen hält bis mindestens Mittwoch an. Wenn es zu Niederschlägen kommt, wird auch der rötliche Staub mit "ausgewaschen" und färbt Autos und eventuell auch Gartenmöbel erdfarben.