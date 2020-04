Autowäsche Greifen Pollen den Autolack an?

"Klebrigere Baumpollen binden Staub und Schmutz. Wenn ich da drüberreibe, kann ich mir Schlieren in den Lack reiben. In solchen Fällen am besten die Pollen mit einem Dampfstrahler in einer Waschbox einer Selbstwaschanlage abspülen. Ein volles Waschprogramm ist nicht unbedingt nötig, die Pollen abzuspülen, reicht."