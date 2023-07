Pfifferlinge einfrieren Pfifferlinge einfrieren oder trocknen - so funktioniert's

Pfifferlinge einfrieren

Pfifferlinge lassen sich einfrieren, aber: "Man sollte die Pilze gut putzen und blanchieren, bevor man dies tut", rät die Ernährungsexpertin. Wichtig ist, die Pfifferlinge nach dem gründlichen Putzen und dem Blanchieren einzeln auf einem Blech verteilt einzufrieren - so gefrieren sie schneller und sind später weniger matschig. Sind die Pilze tiefgefroren, können sie gemeinsam in einer Box oder in einer Tüte im Gefrierfach gelagert werden. "Kommen die eingefrorenen Pfifferlinge dann zum Einsatz rate ich, sie nochmal gut durchzuerhitzen – beispielsweise in einem Risotto. Durch ihren Umami-Geschmack eignen sie sich aber auch super für Soßen und können diese, wie ein natürlicher Geschmacksverstärker, richtig aufpeppen", so Daniela Krehl.

Pfifferlinge trocknen

Die Pilze bei heißem Wetter in der Sonne zu trocknen, davon rät die Ernährungsexpertin eher ab: "Pilze sind sehr empfindlich – lieber nutzt man hier einen Backofen oder Dörrautomaten." Man sollte die Pilze putzen und dann so lange trocknen, bis sie ihre komplette Biegsamkeit verlieren – es darf also keine Feuchtigkeit mehr im Pilz stecken. Entzieht man ihnen diese nämlich nicht vollständig, droht Schimmelbefall. Aber auch die Eiweißstruktur der Pilze könnte sich durch noch enthaltene Feuchtigkeit verändern, was auch zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann. Sind die Pilze allerdings komplett trocken, kann man sie verpacken. "Am besten lagert man sie in einem Schraubgefäß, das sie vor Feuchtigkeit schützt, denn diese ziehen sie weiterhin an", erklärt Daniela Krehl. Vakuumiert halten sie besonders gut.