Nördlinger Ries - Blechbläser Adventskalender Türchen 8: Hunderte Blechbläser spielen "O Du Fröhliche"

Und auch hinter dem 8. Türchen unseres BAYERN 1 Adventskalenders steckt wieder eine kuriose Adventsgeschichte. Und Sie raten am Ende: Ist die echt oder echt erfunden?

"Die Geschichte diesmal passt zum heutigen Datum. Denn am 8. Dezember, also an Mariä Empfängnis, stellen sich hunderte von Blechbläsern rund um den Rieser Krater im Nördlinger Ries auf und spielen gemeinsam 'O Du Fröhliche'. Das Startsignal zum gemeinsamen Blechblasen ertönt um 20 Uhr vom Daniel, dem Nördlinger Kirchturm.