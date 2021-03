My Heritage Animation alter Fotos

Alte Porträtfotos zum Leben erwecken - ganz wie in "Harry Potter": Das geht nun mittels künstlicher Intelligenz über die Ahnenforschungswebsite My Heritage. Wir haben es getestet.

Fotos wie bei Harry Potter

Irgendwie gruselig, aber auch faszinierend: Die mit künstlicher Intelligenz erschaffenen animierten Fotos erwecken plötzlich historische Persönlichkeiten wie zum Beispiel Schriftsteller Franz Kafka zum Leben. Schon innerhalb des ersten Tages der "Deep Nostalgia" genannten Funktion der Website My Heritage, wurden weltweit über eine Million Bilder von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen:

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Caspar Battegay Als Franz Kafka eines Sonntagnachmittags erwachte, fand er sich zu einem #DeepNostalgia animiert. #MyHeritage https://t.co/m89zTmWxP1

My Heritage Animation - so geht's

Man steuert auf dem Handy oder dem Desktop die Website www.myheritage.de/deep-nostalgia an, dann kann man direkt ein Foto hochladen. Doch halt - so einfach ist es nicht: Nach dem Upload wird man um Registrierung gebeten - entweder über Facebook, über Google oder mit der eigenen Email-Adresse.

Hat man die Felder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Emailadresse sowie ein Passwort (bei der Registrierung via Emailadresse) eingetragen, so setzt sich das Foto-Hochladen fort und die Website bearbeitet das Bild - mit den oft ein wenig befremdlich bis gruselig wirkenden Ergebnissen. Dieses Bild kann man dann beispielsweise via Link verschicken.

Wieviele Fotos kann man bei MyHeritage Deep Nostalgia kostenlos hochladen?

Laut My Heritage seien "mehrere" Foto-Uploads möglich, bei uns im Versuch war allerdings nach dem ersten Foto Schluss. Denn möchte man dann ein weiteres Bild hochladen, wird man freundlich, aber bestimmt gebeten, ein Abo abzuschließen: 14 Tage kostenlos, im Anschluss für 10,79 Euro pro Monat. Die genaue Laufzeit wird in diesem Schritt nicht konkretisiert, auch die AGBs sind nicht deutlich einsehbar. Man sollte sich also vor dem ersten Upload gut überlegen, welches Foto man nimmt, wenn man kein Abo abschließen möchte. Unser Versuch lief übrigens über Desktop wesentlich stabiler als über die Browserfunktion des Smartphones.

My Heritage ist bekannt geworden als Ahnenforschungs-App. Die wirklich interessante Spielerei mit der Deep Fake Technologie, die sich über die Fotos legt, dürfte vor allem der Gewinnung neuer Kunden dienen. Aber im Netz schwirren schon einige Beispiele berühmter Persönlichkeiten rum, beispielsweise bei Twitter unter dem Hashtag #DeepNostalgia, über die man staunen oder eben erschauern kann:

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Günter Exel Was Künstliche Intelligenz alles kann, zeigt derzeit ein faszinierendes Deep Fake-Tool: Bilder von Verstorbenen können in der #MyHeritage App hochgeladen und mit dem #DeepNostalgia Tool animiert werden. Auch historische Persönlichkeiten und Gemälde werden so zum Leben erweckt. https://t.co/VLtOABkFaP

Deep Fake?