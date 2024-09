Messer schärfen Diesen Messerschleifer haben Sie sicher zu Hause

Wer einen hat, kann mit seinem Wetzstahl seine Messer schärfen. Ist der Wetzstahl schon älter und länger in Benutzung, "dann ist irgendwann die Oberfläche abgeriffelt, dann bringt das nichts mehr", sagt BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann. Diese V-förmigen Schleifgeräte, durch die man die Messer durchzieht, findet er auch in Ordnung.

Einfacher Tipp zum Messer schleifen

In seiner Küche geht er so vor, wenn sein Messer nicht mehr gut schneidet: "Um ein Messer schnell mal ein wenig nachzuschleifen, nehmt einen Porzellanteller, dreht diesen um und schleift das Messer an der runden Erhebung, dem Fuß, auf dem der Porzellanteller beim Brennen draufsteht, leicht in einem 45-Grad-Winkel von beiden Seiten."