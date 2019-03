Zwiebeln schneiden Ohne Tränen - mit diesen Tipps

Warum müssen wir beim Zwiebelschneiden weinen?

Die Zwiebel enthält einen gasförmigen Stoff, der Propanthialoxid heißt. Den hat die Zwiebel, um sich gegen Schädlinge zu wehren. Der Stoff, der die hungrigen Angreifer in die Flucht schlägt ist der, der uns beim Zwiebelschneiden zum Weinen bringt. Was kann man also tun, um dem Gas der Zwiebel aus dem Weg zu gehen?

Wie kann man Tränen beim Zwiebelschneiden verhindern?

Alles, was das Gas nicht an die Rezeptoren im Auge und die Schleimhäute in der Nase kommen lässt oder die Entstehung bzw. die Ausscheidung des Stoffes verhindert oder zumindest mindert, hilft gegen die Tränen beim Zwiebelnschneiden.

Ein scharfe Messer verwenden - Beim Zwiebelschneiden ein scharfes Messer zu verwenden ist schon mal die halbe Miete. Durch den glatten Schnitt werden weniger Zellen verletzt und es tritt weniger Gas aus.

Eisgekühlte Zwiebeln schneiden - Wenn man die Zwiebeln vor dem Verarbeiten circa 30 Minuten ins Gefrierfach legt, dann kann man vom Weinen verschont bleiben. Durch die Kälte produziert die Zwiebel den Reizstoff nicht.

Unter der Dunstabzugshaube oder bei geöffnetem Fenster schneiden - Der Luftzug leitet das aufsteigende Propanthialoxid von den Augen ab, was das Weinen beim Zwiebelschneiden reduzieren oder sogar verhindern kann.

Zwiebeln im Wasserbad schneiden - Wer seine Zwiebeln unter Wasser schneidet kann dem Tränenreiz ebenfalls aus dem Weg gehen. Durch das Wasser wird die Entstehung des Gases in der Zwiebel gehemmt.

Taucherbrille - Oft belächelt, doch wer die Taucherbrille beim Zwiebelschneiden aufsetzt, der kommt tränenfrei durchs Schnibbeln. Durch den Schutz der Brille kommt das Gas nicht ans Auge.

Weitere Tipps, die auf unerklärlicheweise bei manchen funktionieren:

Während des Zwiebelschneidens Kaugummi kauen.

Einen Schluck Wasser im Mund behalten.

Einen anderen die Zwiebeln schneiden lassen.

Da jeder Mensch unterschiedlich ist, kann sich eben auch die Reizbarkeit beim Zwiebelnschneiden bei jedem unterscheiden. Deshalb kann auch für jeden ein anderer Tipp funktionieren.

Jetzt, wo Sie Zwiebeln nach Lust und Laune schneiden können, haben wir ein paar besonders schmackhafte Rezepte für Sie: Rezepte mit Zwiebeln